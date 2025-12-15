La profezia Usa | La Russia accetterà il progetto di accordo

Un nuovo progetto di accordo tra Stati Uniti e Ucraina propone garanzie di sicurezza rafforzate, paragonabili all'articolo 5 della NATO. Durante i negoziati a Berlino, si è delineata una possibile prospettiva di accettazione da parte della Russia, che potrebbe influenzare significativamente gli sviluppi della situazione internazionale e le relazioni tra i paesi coinvolti.

© Iltempo.it - La profezia Usa: "La Russia accetterà il progetto di accordo" Il progetto di accordo raggiunto durante i negoziati a Berlino con gli ucraini prevede "garanzie di sicurezza molto forti" per Kiev, simili a quelle dell'articolo 5 del trattato Nato. Ad affermarlo è stato un funzionario americano. Parlando con la stampa, il funzionario ha detto di ritenere che la Russia "accetterà" il progetto di accordo, compreso l'impegno sulle garanzie di sicurezza, sulle quali non ha fornito dettagli concreti, assicurando tuttavia che l'Ucraina e i leader europei ne sono molto soddisfatti. Per quanto riguarda gli assett russi congelati, "questi fondi devono essere effettivamente e pienamente utilizzati per la difesa contro l'aggressione della Russia. Iltempo.it Ucraina, la profezia Usa: "La Russia accetterà il progetto di accordo" - Il progetto di accordo raggiunto durante i negoziati a Berlino con gli ucraini prevede "garanzie di sicurezza molto forti" per Kiev, simili ... iltempo.it

