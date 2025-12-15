In questo articolo, una docente e dirigente scolastica rivela i momenti più significativi della sua carriera, tra insegnamenti e impegno amministrativo. Prima sindaca della città, ha condiviso anche il suo rapporto con un prezioso ricordo: un Carlino intagliato, simbolo di una vita dedicata alla scuola e alla comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - La ’prof’ si racconta: "Il Carlino che conservo? ’La spiaggia fa muro’"

La carriera sui banchi di scuola, da insegnante e da dirigente scolastica. Prima sindaca della città, quando nel giugno 2018 si è cucita al petto la fascia tricolore, poi confermata nel maggio 2023. Stefania Signorini guida il Municipio di Falconara Alta. "E al mattino, appena entro in ufficio, sfoglio sempre i quotidiani locali", racconta. Perché, sindaco? "Sono molto importanti e svolgono un ruolo essenziale di informazione per le comunità. Sono lo specchio della società, interlocutori preziosi. E, per noi amministratori, anche uno sprone". Ci dica. Qual è quella prima pagina del Carlino che non dimentica? "Me ne conceda un paio, senza citare quelle per le due elezioni vinte che hanno una forte valenza affettiva". Ilrestodelcarlino.it

