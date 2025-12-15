La procura ha tutto in mano Liliana Resinovich l’annuncio del fratello Sergio

Dopo quattro anni dalla sua scomparsa, il caso di Liliana Resinovich rimane avvolto nel mistero. La procura sembra avere ancora elementi chiave, ma la vicenda continua a suscitare domande e rinnovare l’interesse pubblico. La storia di Liliana, intrisa di incertezze, rappresenta una delle questioni irrisolte più complesse e delicate degli ultimi tempi.

Quattro anni sono passati, ma il nome di Liliana Resinovich continua a restare sospeso, come la sua storia, in un tempo che non riesce a chiudersi. A Trieste, e non solo, quel 14 dicembre 2021 è diventato una data simbolo, l'inizio di un'attesa che non ha ancora trovato una conclusione. La pensionata di 63 anni uscì di casa quella mattina e svanì nel nulla, lasciando dietro di sé domande, ipotesi e una comunità intera che ancora oggi chiede chiarezza. Per settimane di Liliana non ci fu traccia, mentre le ricerche e l'attenzione mediatica crescevano giorno dopo giorno.

