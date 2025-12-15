La principessa del Galles dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, riutilizzando uno dei suoi capi più amati per una visita a sorpresa all’Ever After Garden di Londra. Con eleganza e attenzione ai dettagli, Kate Middleton conferma il suo ruolo di regina del rewear reale, valorizzando un look già noto con tocchi di originalità e significato.

La principessa del Galles riutilizza uno dei suoi capi più amati per una visita a sorpresa all'Ever After Garden di Londra

K ate Middleton è senza dubbio la regina del rewear reale. La principessa del Galles ha dimostrato ancora una volta come sia semplice dare nuova vita a un look già visto, rendendolo attuale e carico di significato attraverso piccoli dettagli. Il suo messaggio è chiaro: indossare più volte un abito è normale e virtuoso, anche per una futura regina. Per la sua visita a sorpresa all’ Ever After Garden di Londra – installazione benefica dedicata alle vittime del cancro – Kate ha scelto uno dei suoi capi più amati: il cappotto tartan verde e blu firmato Holland Cooper, già indossato in più occasioni negli anni. Iodonna.it

