La prima trasferta liberata nel segno del progetto Fair Play rappresenta un gesto di solidarietà e amicizia tra tifoserie, segnando il ritorno delle trasferte per il pubblico nerazzurro. Prima di Lecce-Pisa, l'iniziativa ha sottolineato l'importanza di valori condivisi, in un clima di collaborazione e rispetto tra le tifoserie, dopo la revoca del divieto di trasferta deciso dal Ministero Piantedosi.

Un gesto di solidarietà, di amicizia tra due tifoserie. Prima di Lecce-Pisa, gara che ha significato per il pubblico nerazzurro il ritorno in trasferta, dopo che il ministro Piantedosi, nella giornata di giovedì, ha deciso di revocare il divieto di trasferta decretato lo scorso ottobre, attraverso il Progetto Fair Play è stato evocato il valore dell’amicizia tra tifoserie. Nato per promuovere il rispetto reciproco tra i sostenitori delle diverse squadre, il progetto ha visto allo stadio Via del Mare Antonio Ricciato, rappresentante della tifoseria del Lecce e volto noto della F.I.S.S.C. (Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio), ha consegnato il gagliardetto ufficiale della federazione a Liana Bandini, storica figura del tifo pisano e presidente del Centro di Coordinamento Pisa Clubs. Lanazione.it

