La prima luna dell' anno | passeggiata notturna a monte Pellegrino
Il 4 gennaio, Monte Pellegrino si illuminerà sotto la luce della prima luna piena dell’anno, regalando un’esperienza unica. Una passeggiata notturna nella Riserva offrirà l’opportunità di ammirare il paesaggio sotto un cielo stellato, creando un momento magico per iniziare il nuovo anno in armonia con la natura.
