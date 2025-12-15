La prima luna dell' anno | passeggiata notturna a monte Pellegrino

Il 4 gennaio, Monte Pellegrino si illuminerà sotto la luce della prima luna piena dell’anno, regalando un’esperienza unica. Una passeggiata notturna nella Riserva offrirà l’opportunità di ammirare il paesaggio sotto un cielo stellato, creando un momento magico per iniziare il nuovo anno in armonia con la natura.

Il nuovo anno si apre con un appuntamento magico: il prossimo 4 gennaio una splendida Luna piena illuminerà Monte Pellegrino, accompagnandoci lungo i sentieri della Riserva per la prima passeggiata serale dell’anno. Un’occasione unica per vivere la quiete del bosco, ascoltare i suoni della natura. Palermotoday.it

