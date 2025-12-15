La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è sofferente dopo l’arresto in Iran

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è attualmente in condizioni di sofferenza a seguito del suo arresto avvenuto la settimana scorsa in Iran. Il comitato di sostegno ha manifestato preoccupazione per la sua salute e per le modalità ritenute violente dell’arresto, evidenziando la delicata situazione della attivista e dei diritti umani nel paese.

la premio nobel per la pace narges mohammadi 232 sofferente dopo l8217arresto in iran

© Internazionale.it - La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è “sofferente” dopo l’arresto in Iran

Il 15 dicembre il comitato di sostegno di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, ha espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute dopo l’arresto la settimana scorsa, definito “violento”. Leggi. Internazionale.it

Iran, arrestata la Nobel per la Pace Narges Mohammadi durante una commemorazione

Video Iran, arrestata la Nobel per la Pace Narges Mohammadi durante una commemorazione

premio nobel pace nargesIran, la Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi in ospedale 2 volte dopo l’arresto - La vincitrice del premio Nobel per la Pace iraniana Narges Mohammadi, in una telefonata con la sua famiglia, ha riferito che è stata portata due volte in ... msn.com

premio nobel pace nargesNarges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, ricoverata dopo l’arresto e le violenze subite - Iran: la morte controversa di Khosrow Alikordi e l’aggressione sulla premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi, ricoverata dopo le violenze subite. notizie.it