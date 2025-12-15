La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è sofferente dopo l’arresto in Iran

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è attualmente in condizioni di sofferenza a seguito del suo arresto avvenuto la settimana scorsa in Iran. Il comitato di sostegno ha manifestato preoccupazione per la sua salute e per le modalità ritenute violente dell’arresto, evidenziando la delicata situazione della attivista e dei diritti umani nel paese.

