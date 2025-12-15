la politica imperniata di propaganda sta promuovendo ormai valori antidemocratici

L’articolo esplora il ruolo della propaganda politica nel plasmare valori antidemocratici, evidenziando l’importanza di un “adattamento” consapevole alle leggi e alla Costituzione. Un’analisi critica delle dinamiche attuali che mettono in discussione i principi fondamentali della democrazia e la necessità di difenderli nel contesto politico contemporaneo.

di Francesca Carone* “L’adattamento” è il piano simmetrico in cui la politica deve operare all’interno della collettività in base alle Leggi e alla Costituzione. La politica deve in primo luogo promuovere i valori costituzionali dell’uguaglianza e del pluralismo, del rispetto, delle pari opportunità, del diritto a vivere dignitosamente, superando i bisogni materiali e spirituali della società. In poche parole gli “operatori” della politica devono adattarsi al “mondo”, ricucire strappi generazionali e superare gap socio-culturali promuovendo diritto, democrazia e partecipazione. La politica, a prescindere da qualsiasi colore, deve agire per il bene di tutti decentrando e promuovendo il mandato ottenuto a favore dell’intera collettività e non accentrandolo dentro i confini del colore politico e della propaganda. Ilfattoquotidiano.it

