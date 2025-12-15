La politica deve rientrare in Parlamento L’auspicio di Sisci

L'articolo analizza il ruolo della politica nel contesto parlamentare, riflettendo sulle tensioni storiche tra partecipazione e esclusione. Ricorda come negli anni '70 si discutesse sulla presenza dei gruppi della sinistra extraparlamentare nelle elezioni, evidenziando l'importanza di un confronto aperto e trasparente nel sistema democratico.

Il problema forse è questo. Negli anni ‘70 un dibattito politico era quello sui gruppi della sinistra extraparlamentare, se dovessero partecipare o meno alle elezioni. I partiti al Parlamento erano convinti che il Manifesto, Avanguardia operaia, Lotta Continua, le tre formazioni principali di una galassia pulviscolare, dovessero presentarsi alle elezioni. Poi toccò anche ai Radicali, miccia di grandi cambiamenti sociali con i referendum sul divorzio e sull’aborto. Inoltre, la discussione intellettuale era sui grandi giornali, sulle riviste teoriche. Pasolini, Ronchey, venivano da lì e frequentavano il Parlamento. Formiche.net

