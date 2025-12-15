La Piadineria sbarca a Villa di Tirano | si cercano collaboratori

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piadineria inaugura un nuovo punto vendita a Villa di Tirano, a breve distanza dalla Svizzera. L'apertura porta opportunità di lavoro, poiché l'azienda è alla ricerca di collaboratori per il nuovo ristorante in via Nazionale 126. Un'occasione per entrare a far parte di un marchio in crescita nel settore della ristorazione.

la piadineria sbarca a villa di tirano si cercano collaboratori

© Sondriotoday.it - La Piadineria sbarca a Villa di Tirano: si cercano collaboratori

La Piadineria apre un nuovo ristorante a pochi minuti dalla Svizzera, in via Nazionale 126 a Villa di Tirano. In provincia di Sondrio La catena è ancora una novità, con soli 2 ristoranti attivi, mentre in tutta la regione sono già 208 i locali che servono ogni mese circa 800.000 piadine e. Sondriotoday.it