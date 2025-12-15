La Piadineria apre il 48esimo locale a Milano ed assume personale

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Piadineria amplia la sua presenza a Milano con l’apertura di due nuovi locali: uno in viale Pirelli 16, vicino all’Università Bicocca, e un secondo in via Paoli 2, nei pressi del Ponte Enrico Molteni. L’espansione coinvolge anche assunzioni di personale, consolidando la posizione della catena italiana del fast casual food nel mercato milanese.

Immagine generica

La Piadineria accelera il suo sviluppo a Milano. A pochi giorni dall’apertura del nuovo ristorante in viale Pirelli 16, accanto all’Università Bicocca, la più grande catena italiana del fast casual food ha inaugurato un secondo locale in città, in via Paoli 2, vicino al Ponte Enrico Molteni e. Milanotoday.it

I Requisiti Per APRIRE UN BAR: Ecco Cosa Serve

Video I Requisiti Per APRIRE UN BAR: Ecco Cosa Serve

piadineria apre 48esimo localeLa Piadineria apre il 48esimo locale a Milano ed assume personale - A pochi giorni dall’apertura del nuovo ristorante in viale Pirelli 16, accanto all’Università Bicocca, la più grande catena italiana del fast casual fo ... milanotoday.it