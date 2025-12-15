La Piadineria apre il 48esimo locale a Milano ed assume personale
La Piadineria amplia la sua presenza a Milano con l’apertura di due nuovi locali: uno in viale Pirelli 16, vicino all’Università Bicocca, e un secondo in via Paoli 2, nei pressi del Ponte Enrico Molteni. L’espansione coinvolge anche assunzioni di personale, consolidando la posizione della catena italiana del fast casual food nel mercato milanese.
La Piadineria accelera il suo sviluppo a Milano. A pochi giorni dall’apertura del nuovo ristorante in viale Pirelli 16, accanto all’Università Bicocca, la più grande catena italiana del fast casual food ha inaugurato un secondo locale in città, in via Paoli 2, vicino al Ponte Enrico Molteni e. Milanotoday.it
La più grande catena italiana di ristorazione fast casual apre all’interno di @apartoitaly Firenze in Manifattura. @la_piadineria_official è un luogo informale e accogliente, dove riscoprire il gusto autentico della piadina, preparata al momento con ingredienti fre - facebook.com facebook