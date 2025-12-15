La pessima notizia per chi mangia panettoni e pandori a Natale | cosa succede

Con l’avvicinarsi del Natale 2025, cresce la preoccupazione per l’aumento dei prezzi di panettoni e pandori. Questa tendenza potrebbe influenzare le tradizioni festive di molte famiglie italiane, già alle prese con i rincari generali. Un’analisi delle cause e delle possibili conseguenze di questa novità sui consumi natalizi.

Il Natale 2025 si avvicina con una certezza che pesa sulle tavole degli italiani: panettoni e pandori costeranno di più. Non si tratta di rincari isolati o limitati a prodotti di nicchia, ma di aumenti diffusi e trasversali, che colpiscono tutte le principali tipologie di dolci natalizi. A certificare il quadro è la consueta indagine dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, diffusa nei giorni scorsi in vista delle festività. I dati mostrano come, anche quest’anno, il costo dei grandi lievitati natalizi segua una tendenza ormai consolidata, con incrementi che variano a seconda della tipologia, della lavorazione e degli ingredienti utilizzati. Tvzap.it

