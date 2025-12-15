La Pennicanza Fiorello fa tremare Sanremo con uno scoop clamoroso

L’ultima settimana de La Pennicanza si apre con un’esplosiva rivelazione di Fiorello, che scuote Sanremo tra gag divertenti e battute pungenti. Tra caos e ironia, il conduttore coinvolge il pubblico e il cast, creando un’atmosfera di grande fermento e tensione, con Chiello al centro di un episodio che potrebbe avere ripercussioni sul Festival del 2026.

© Tivvusia.com - La Pennicanza, Fiorello fa tremare Sanremo con uno scoop clamoroso L’ultima settimana de La Pennicanza è cominciata all’insegna del caos e del divertimento. Fiorello non si trattiene e, tra gag esilaranti e ironia pungente, riesce a creare un vero putiferio in radio, tanto che Chiello rischia addirittura la squalifica dal Festival di Sanremo 2026. Fiorello e il clamoroso scoop su Sanremo. La puntata prende il via con l’ironia sul programma Sarà Sanremo, trasmesso la sera precedente. Fiorello commenta i titoli delle canzoni in gara: “’Stella stellina’, ‘Sei tu’, ‘Prima o poi’. sembrano tutti studiati con Carlo Conti che dice: ‘Fate titoli brevi, così andiamo veloci!’”. Tivvusia.com Alessandro Preziosi e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 02/12/2025 Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop a rischio squalifica - Fiorello a “La Pennicanza” fa uno scoop clamoroso su Sanremo e Chiello rischia la squalifica. dilei.it

La Pennicanza, Fiorello scatenato se la prende con Gerry Scotti: “Guarda caso è successo proprio ieri…” - Nella puntata di oggi, 15 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto al telefono da Simona Ventura. libero.it

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com