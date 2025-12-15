la pedemontana per le zone interne

La deindustrializzazione nelle zone interne rappresenta una sfida crescente, con impatti significativi sul tessuto economico e sociale di queste aree. La mancanza di interventi adeguati mette in crisi comunità storiche, richiedendo un'attenzione urgente da parte delle istituzioni per promuovere sviluppo e sostenibilità.

"La deindustrializzazione che avanza soprattutto nelle aree interne. Un tema gigantesco che meriterebbe ben altra attenzione da parte delle istituzioni regionali e nazionali". Così il sindaco Daniela Ghergo sulle maggiori criticità che ha davanti la città della carta. Sindaco Ghergo, cosa vede nel prossimo futuro di Fabriano? "Fabriano ha vissuto e affrontato le crisi di questi anni in prima persona. Oggi continua a essere una città della produzione industriale, ma anche dei servizi e della cultura, come indica il suo essere dal 2013 Città Creativa Unesco. Il futuro di Fabriano è strettamente connesso all’intraprendenza dei suoi cittadini, a quella cultura del fare che l’ha contraddistinta nel tempo e l’ha resa modello di sviluppo". Ilrestodelcarlino.it

TGEMME. Avvio dei lavori della Pedemontana sud

