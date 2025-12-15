La Partita del Cuore | tra sport e rinascita a Nisida in occasione del Giubileo dei Detenuti

La Partita del Cuore a Nisida, in occasione del Giubileo dei Detenuti, unisce sport e rinascita, promuovendo valori di dignità, perdono e reinserimento sociale. IPE Business School, impegnata nel volontariato e nella collaborazione con associazioni locali, organizza questa iniziativa per sensibilizzare su temi fondamentali, offrendo un momento di riflessione e speranza per la comunità.

© 2anews.it - La Partita del Cuore: tra sport e rinascita a Nisida in occasione del Giubileo dei Detenuti IPE Business School che promuove già il volontariato già in aula, collaborando con diverse associazioni del territorio ha pensato qualcosa di più anche in occasione del Giubileo dei Detenuti del 14 dicembre una ricorrenza che richiama la società a riflettere sulla dignità umana, sul perdono e sul reinserimento sociale. Ed è proprio da questo percorso che prende forma .