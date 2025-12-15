La nuova vita del parco Annoscia a Japigia | inaugurata una zona fitness piantati 166 alberi

Il parco Annoscia di Japigia si rinnova con un'importante riqualificazione: inaugurata una nuova zona fitness e piantati 166 alberi, per valorizzare e rendere più vivibile lo spazio verde. La riapertura, avvenuta ieri, segna un passo avanti nel miglioramento degli ambienti pubblici dedicati al benessere e alla socialità della comunità.

© Baritoday.it - La nuova vita del parco Annoscia, a Japigia: inaugurata una zona fitness, piantati 166 alberi Lo spazio verde è stato riaperto ieri, dopo gli interventi di riqualificazione e potenziamento della dotazione sportiva. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha inaugurato ieri nel quartiere Japigia, la nuova versione del parco Annoscia. L'area in via Suglia è stata restituita alla comunità al.