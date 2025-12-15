La nuova minaccia dell’intifada globale L’attacco a Israele? È una shoah diffusa

Un’ondata di violenza si diffonde a livello globale, segnando una escalation nel conflitto tra Israele e i gruppi armati. Mentre le comunità ebraiche si preparano a celebrare Hanukkah, alcuni episodi di sangue e distruzione scuotono le famiglie di tutto il mondo, riaccendendo timori e tensioni internazionali.

Gli ebrei di tutto il mondo ieri sera hanno acceso la prima candela della festa di Hanukkah mentre, con le famiglie, i bambini, in Australia il massacro di Bondi li colpiva di nuovo al cuore. Nei giorni scorsi un video ci ha mostrato cinque giovani rapiti, eroi che nelle gallerie di Hamas, ridotti all'ombra di se stessi, accendevano una piccola candela dicendo le preghiere di Hanukkah, ebrei stretti fra di loro e al loro popolo nonostante la reclusione finché Hamas ha deciso di massacrarli là sotto a sangue freddo perché ebrei. Hanukkah è la festa che ricorda la vittoria degli ebrei contro il potere Seleucida; più di due anni fa l'eccidio di Hamas il 7 ottobre si compì nel giorno della festa di Simcha Torah, la gioia della Torah, la Bibbia donata a tutti i popoli perché trovassero la loro strada verso la civilizzazione. Ilgiornale.it

