La nuova Farnesina riparte dagli ambasciatori L’invito di Meloni

La ripartenza della nuova Farnesina è affidata agli ambasciatori, sotto l'invito di Meloni a rafforzare il ruolo della diplomazia italiana. In un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide decisive, il ministro sottolinea l'importanza di un'azione diplomatica coesa e strategica per affrontare i mutamenti globali.

Da un lato un frangente storico molto complesso, segnato da tensioni profonde e passaggi cruciali, “che incideranno sul nostro presente e sul nostro futuro”. Dall’altro la centralità ritrovata dell’Italia nello scacchiere internazionale, che ha come obiettivo la coesione del rapporto transatlantico e l’integrazione europea “che non penalizzi la competitività e la prosperità delle nostre Nazioni”. Questa la doppia traccia seguita da Giorgia Meloni nel suo messaggio alla diciottesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Un appuntamento a cui è presente quest’anno Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale e che si inserisce all’interno della riforma della Farnesina a cui sta lavorando il governo. Formiche.net

