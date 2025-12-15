La nipote di Pierina | Giorgia e i misteri della sera del delitto
La sera del delitto di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 15 dicembre 2025, rimane avvolta nel mistero. Mentre si avvicina l’ultima udienza dell’anno del processo, si approfondiscono i dettagli e le testimonianze, tra cui quella della nipote Giorgia, per fare luce su un caso ancora irrisolto.
Rimini, 15 dicembre 2025 – E’ attesa per oggi l’ultima udienza dell’anno del processo per l ’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa in via del Ciclamino. Davanti alla Corte d’Assise verrà ascoltata la testimonianza di Giorgia Saponi, figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, nipote della vittima. Chi sono Violetta ed Ermes, morti nell’incidente col paracadute a Fano Un confronto ritenuto cruciale. La giovane, oggi maggiorenne ma all’epoca dei fatti sedicenne, era presente la sera del 3 ottobre 2023 nell’appartamento dove viveva con la madre e dove, in quelle ore, era ospite lo zio Loris Bianchi. Ilrestodelcarlino.it
