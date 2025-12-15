La nave spagnola Aita Mari porta 53 migranti a Brindisi dopo tre giorni di navigazione

La nave spagnola Aita Mari ha completato lo sbarco di 53 migranti nel porto di Brindisi, dopo tre giorni di navigazione. L'arrivo è avvenuto questa mattina, lunedì 15 dicembre, intorno alle 5, sulla banchina di Sant'Apollinare.

BRINDISI - La nave spagnola Aita Mari ha completato lo sbarco di 53 persone nel porto di Brindisi, sulla banchina di Sant'Apollinare, questa mattina, lunedì 15 dicembre, intorno alle 5.30. L'operazione è avvenuta dopo tre giorni di navigazione, seguendo l'assegnazione del porto pugliese da parte.

