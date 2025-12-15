La mostra About Sorrento Coast 2026 al Chiostro di San Francesco

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, il Chiostro di San Francesco a Sorrento ospita la mostra About Sorrento Coast 2026, che presenta 12 fotografie selezionate per rappresentare la Penisola Sorrentina nel 2026. Per il settimo anno consecutivo, l’evento offre uno sguardo suggestivo e artistico sulla bellezza di questa affascinante zona.

