La morte di Gianmarco Pozzi non può essere archiviata | l' appello al ministro Nordio

L'articolo presenta l'appello rivolto al ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo al caso irrisolto della morte di Gianmarco Pozzi, sottolineando l'importanza di fare luce sulla vicenda e di ottenere giustizia.

Un appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso, ancora irrisolto, della morte di Gianmarco Pozzi. Arriva da Michel Emi Maritato, criminologo e consulente di parte nominato dalla famiglia del pugile 28enne romano, trovato senza vita sull'isola di Ponza nell'estate del 2020. Nei mesi. Latinatoday.it

Cinque anni senza Gimmy Pozzi, morto a Ponza nel 2020. Il papà: “Per me non è passato neanche un giorno” - Sono passati cinque anni dalla tragica morte di Gianmarco Pozzi, avvenuta in circostanze misteriose a Ponza. fanpage.it

Gianmarco Pozzi morto a Ponza, ora c’è un supertestimone. Il papà a Fanpage.it: “È stato minacciato, sappiamo da chi” - Era un ex campione di kickboxing, aveva ventotto anni e nell'estate in cui è stato trovato senza vita stava lavorando come ... fanpage.it

Un sorpasso azzardato causò la morte di Gianmarco - facebook.com facebook