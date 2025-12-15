© Anteprima24.it - La Miwa sfiora la vittoria sul parquet di Angri: prova di grande intensità per i Boars

Tempo di lettura: 3 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento va vicinissima alla vittoria contro l’Angri Pallacanestro, al termine di una gara giocata ad altissimo ritmo e con grande fisicità. Doveva essere una partita equilibrata e così è stata dall’inizio alla fine, con entrambe le squadre capaci di mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match. Alla fine, il derby si è deciso su qualche dettaglio, che ha fatto pendere l’ago della bilancia verso la formazione di casa. Nonostante l’esito della gara, i Boars hanno offerto una buona prova corale, che conferma quanto di buono fatto dalla squadra di coach Parrillo fin qui. Anteprima24.it

