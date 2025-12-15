La mattanza islamica alla festa Presa di mira la comunità

A Bondi Beach, domenica sera, il cielo stava ancora trattenendo la sua luce migliore, quella dorata che rende iconica la mezzaluna di sabbia affacciata sul Pacifico. Era la prima sera di Hanukkah, la festa ebraica delle luci, celebrata con musica, candele accese e famiglie riunite per il tradizionale «Chanukah by the Sea». Un rito di gioia e di pace, consumato sul confine fragile tra il giorno e la notte. Alle 18.40, però, la luce si è spenta di colpo. Il rumore secco degli spari ha squarciato l'aria, e con essa l'illusione che certi luoghi fossero ancora al riparo dalla storia. Decine di colpi, ravvicinati, brutali.

Negli oltre tre anni fra il tragico pogrom di Hamas in territorio israeliano il 7 ottobre alla mattanza sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, in Australia, tutto il mondo ha conosciuto una recrudescenza di violenza antisemita.