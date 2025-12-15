La manovra sbarca all' Ars ed è subito guerra | l' opposizione annuncia le barricate

La discussione sulla Legge di stabilità alla Regione Sicilia accende subito le tensioni tra maggioranza e opposizione. Mentre l'Ars si prepara a confrontarsi sul documento finanziario, le opposizioni annunciano barricate e proteste, evidenziando un clima di forte scontro politico e tensione crescente.

© Palermotoday.it - La manovra sbarca all'Ars ed è subito guerra: l'opposizione annuncia le barricate Il clima si surriscalda subito all'Assemblea regionale siciliana dove è iniziata la discussione generale sulla Legge di stabilità. L'opposizione, Pd e M5s in testa, minaccia barricate e l'uso del voto segreto, spesso letale per la maggioranza come nel caso della recente 'Caporetto' sulle ultime.