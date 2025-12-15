La manovra di bilancio sale di 3,5 miliardi Critiche della Bce sul prelievo alle banche

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La manovra di bilancio si incrementa di 3,5 miliardi, suscitando critiche della BCE sul prelievo alle banche. Sono stati rivisti i fondi per lo Stretto e riformulato l’emendamento sull’oro di Bankitalia. Si punta inoltre a garantire la piena portabilità delle posizioni di previdenza complementare verso i fondi aperti.

la manovra di bilancio sale di 35 miliardi critiche della bce sul prelievo alle banche

© Xml2.corriere.it - La manovra di bilancio sale di 3,5 miliardi. Critiche della Bce sul prelievo alle banche

Revisione sui fondi per lo Stretto. Riformulato l’emendamento sull’oro di Bankitalia. Si punta a introdurre la piena portabilità della posizione individuale di previdenza complementare verso i fondi aperti. Xml2.corriere.it

Legge di Bilancio 2026: Bonus, Tasse e Super Ammortamenti – Tutto Quello che Devi Sapere!

Video Legge di Bilancio 2026: Bonus, Tasse e Super Ammortamenti – Tutto Quello che Devi Sapere!

manovra bilancio sale 35La manovra di bilancio sale di altri 3,5 miliardi. Critiche della Bce sul prelievo alle banche - Si punta a introdurre la piena portabilità della posizione individuale di previdenza complementare verso i fondi a ... msn.com

manovra bilancio sale 35Manovra, un pacchetto da 3,5 miliardi. Dirottati i fondi per il Ponte sullo Stretto - Il governo presenta un maxi pacchetto che interviene sulle imprese, ma anche sulla sicurezza e sul piano Casa. avvenire.it