La mamma delle Meloni | Patriarcato? A casa nostra anche il cane è femmina non c’è spazio per gli uomini

In un'intervista al Corriere della Sera, Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna Meloni, condivide i suoi pensieri sul patriarcato e sulla famiglia, sottolineando un ambiente domestico in cui anche il cane è femmina e gli uomini non trovano spazio. Le sue parole offrono uno sguardo intimo sulla vita e i valori delle sue figlie, figure di rilievo nel panorama politico italiano.

