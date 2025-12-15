La magia del Natale in Valtrebbia tra borghi oratori e piazze luci presepi e comunità

Scopri la magia del Natale in Valtrebbia, tra borghi, piazze e presepi, con eventi e luci che animano le comunità locali. Ogni sabato, l'Oratorio di Gossolengo apre le porte ai giovani delle medie, offrendo momenti di aggregazione e divertimento in un’atmosfera natalizia suggestiva.

Ogni sabatoOratorio di Gossolengo apertodalle ore 20,30 alle 22,30Gossolengo, via Marconi 85Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada.Info Davide Delbò 324 7882848 Fino a NataleRivergaro, Cartoleria Il Righello, via Genova 1214Raccolta solidale di. Ilpiacenza.it

