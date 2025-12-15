La magia del Natale che illumina il Plesso Giovanni Gentile dell’IC Sebastiano Bagolino di Alcamo TP | un racconto di luce educazione e meraviglia nel cuore dell’infanzia

Nel cuore dell'infanzia, il Plesso “Giovanni Gentile” dell’I.C. “Sebastiano Bagolino” di Alcamo si trasforma in un luogo di magia e meraviglia durante il periodo natalizio, attraverso luci, creatività e momenti di condivisione. Un racconto che celebra l’educazione e l’incanto del Natale, rendendo questa festa un’esperienza indimenticabile per studenti, insegnanti e famiglie.

Nelle scuole italiane, il Natale spesso riveste un ruolo decorativo o organizzativo; può diventare occasione per feste, canti, lavoretti, addobbi. Ma nel plesso Giovanni Gentile dell'Istituto Comprensivo Sebastiano Bagolino di Alcamo, guidato dalla dirigente scolastico professoressa Antonella Vaccara, il Natale è molto più di questo: è una lingua che parla al cuore, un percorso educativo che si intreccia con la poesia dell'infanzia, un tempo in cui la scuola si trasforma in un organismo vivo, pulsante, capace di accendere emozioni profonde.

