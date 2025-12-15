La magia del Natale a Roma | in piazza San Pietro inaugurati il presepe e l'albero luminoso alto 25 metri

A Roma, la magia del Natale si accende con l'inaugurazione del presepe e dell'albero luminoso in piazza San Pietro. L'albero, alto 25 metri, e il tradizionale presepe, provenienti dal Trentino e dalla Campania, donano alla città un'atmosfera festosa e suggestiva, accogliendo residenti e visitatori in un clima di gioia e tradizione natalizia.

Direttamente dal Trentino e dalla Campania l'albero di Natale e il presepe sono stati inaugurati oggi a Roma. Fanpage.it

