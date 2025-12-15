La madre di Alberto Trentini | Ho aspettato la sua chiamata per il mio compleanno l’ho attesa inutilmente

La madre di Alberto Trentini ha espresso delusione per aver atteso invano una telefonata di auguri nel giorno del suo compleanno. Nonostante l’attesa, il figlio non ha mai chiamato, lasciando la donna in un mix di tristezza e speranza. Un episodio che mette in luce l’importanza dei gesti semplici e dei ricordi affettivi.

Ha atteso la sua telefonata di auguri, nel giorno del suo compleanno. Ma quella chiamata non è mai arrivata. Armanda Colusso parla a Repubblica del messaggio mai arrivato da parte del figlio Alberto Trentini, il cooperante italiano di Venezia detenuto da 395 giorni nel carcere El Rodeo I di Caracas senza che nessuna accusa sia mai stata formalizzata. “Povero Alberto, si sarà illuso di poterci chiamare. Lui non dimentica mai la data del mio compleanno. Io ho atteso inutilmente quella telefonata perché avevo bisogno di sentire il timbro della sua voce e di capire come vive questa situazione così dolorosa e ingiusta”. Ilfattoquotidiano.it

