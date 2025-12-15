La lotta alla droga di Trump? Colpisce solo i governi non allineati e grazia gli amici | dal Venezuela al Perù il doppio standard Usa

L'articolo analizza le politiche anti-droga adottate dall'amministrazione Trump, evidenziando come queste colpiscano principalmente governi non allineati, come Venezuela e Perù, mentre favoriscono amici degli Stati Uniti. Viene sottolineato il doppio standard e le tensioni crescenti con Caracas e Bogotá, in un contesto di accuse e minacce tra Washington e i Paesi sudamericani.

© Ilfattoquotidiano.it - La lotta alla droga di Trump? Colpisce solo i governi non allineati e grazia gli amici: dal Venezuela al Perù, il doppio standard Usa Mentre le tensioni con il Venezuela raggiungono l’apice – con l’ultimo sequestro della petroliera Skipper al largo del Paese sudamericano – Donald Trump torna a minacciare il presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciando che “ la Colombia produce molta droga ” ed è “meglio che si svegli o sarà la prossima”, dopo Caracas s’intende, già nel mirino del Dipartimento di Stato perché presumibilmente “governata dal Cartel de los Soles “. Ma non solo. Trump parla di “ fabbriche “, dice che la Colombia vende direttamente la cocaina agli Usa e dice che Petro “avrà seri problemi se non se ne rende conto”, accusandolo di essere piuttosto ostile. Ilfattoquotidiano.it Trump annuncia attacco USA a nave narcos venezuelana: 11 morti La lotta alla droga di Trump? Colpisce solo i governi non allineati e grazia gli amici: dal Venezuela al Perù, il doppio standard Usa - La selettiva guerra alla droga di Trump colpisce Venezuela e Colombia ma ignora Perù e Ecuador, produttori di cocaina ... ilfattoquotidiano.it

