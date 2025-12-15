La lite fra Nick e Rob Reiner al party di Natale i sospetti di Romy e l’arresto | cosa sappiamo sulla mattanza di Brentwood

Durante la festa di Natale di Conan O’Brien a Brentwood, una lite accesa tra Nick e Rob Reiner ha scatenato sospetti e tensioni. Romy ha sollevato dubbi, portando all’arresto di alcuni coinvolti. Ecco cosa si sa finora sulla serie di eventi che hanno sconvolto la serata e portato alla tragedia.

Roma, 15 dicembre 2025 – Pare che una prima lite, dai toni “molto accesi”, sia scoppiata alla festa di Natale di Conan O’Brien, celebre conduttore tv Usa e faro del jetset nella città degli Angeli. Tmz riferisce che sabato sera il trentaduenne  Nick Reiner, attualmente in custodia con l’accusa di aver ucciso il padre Rob Reiner e la madre Michele, abbia iniziato a discutere con il genitore davanti a tutti gli invitati. Un diverbio “abbastanza forte” da essere intercettato dai presenti, come riferiscono fonti della famiglia. Poco dopo, Rob e Michele avrebbero lasciato la festa, non è ancora chiaro se da soli o insieme al figlio. Quotidiano.net

