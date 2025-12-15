la lilt consegna assegno al reparto di oncoematologia pediatrica grazie alla raccolti fondi della pigiama run

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha donato un assegno al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara, risultato della raccolta fondi durante l’evento Pigiama Run. Un gesto di solidarietà che sostiene i giovani pazienti e rafforza l’impegno della Lilt nella lotta contro i tumori.

