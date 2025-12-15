La Lilt consegna assegno al reparto di Oncoematologia pediatrica grazie alla raccolti fondi della Pigiama Run
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha donato un assegno al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara, risultato della raccolta fondi durante l’evento Pigiama Run. Un gesto di solidarietà che sostiene i giovani pazienti e rafforza l’impegno della Lilt nella lotta contro i tumori.
La Lilt, la lega italiana lotta contro i tumori, ha consegnato un assegno al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara.Il contributo consegnato dall'associazione provinciale di Pescara è pari a mille euro e ha lo scopo di contribuire alle attività dei piccoli pazienti. La. Ilpescara.it
