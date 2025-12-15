La Juventus torna a splendere a Bologna, regalando una prestazione brillante e convincente. La vittoria, definita da Spalletti ‘la più bella’, segna un rilancio importante per la squadra, che dimostra di aver ritrovato fiducia e determinazione. Un risultato che riaccende le speranze di un campionato ancora aperto, evidenziando il carattere e la qualità della Vecchia Signora.

© Sport.quotidiano.net - La Juve rinasce a Bologna. Per Spalletti è ‘la vittoria più bella’

Bologna, 15 dicembre 2025 – Una Juve brillante, come forse mai si era vista in questo campionato. La vittoria di Bologna rilancia le quotazioni della Vecchia Signora, non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione al cospetto di una squadra che da sempre fa dell’energia e del pressing il suo marchio di fabbrica. Certo, ancora qualche errorino qua e là, ma Luciano Spalletti sembra aver trovato ciò che cercava, ovvero ritmo e qualità, pressing, aggressione, mentalità. Spalletti, da quando è arrivato, ha sempre cercato di sbloccare la Juventus dal punto di vista psicologico, per renderla di nuovo coraggiosa e intensa, e prima che sulla tattica c’era da lavorare sulla mente e chissà che Bologna non possa essere un nuovo punto di partenza. Sport.quotidiano.net

Juventus, Buffon a Sky Sport su Luciano Spalletti: È l'allenatore giusto per la Juventus

La Juve rinasce a Bologna. Per Spalletti è ‘la vittoria più bella’ - Spalletti si gode il suo successo più bello da quando è a Torino: “Avevo visto bene i ragazzi in settim ... sport.quotidiano.net