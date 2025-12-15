La Juve batte il Bologna | Cabal trascina i bianconeri verso l’Europa

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Con una rete di testa di Cabal nella ripresa, i bianconeri ottengono tre punti fondamentali, avvicinandosi alla zona Champions League. Un risultato che rafforza le ambizioni europee della squadra in questa fase della stagione.

© Agi.it - La Juve batte il Bologna: Cabal trascina i bianconeri verso l'Europa AGI - Colpaccio Juventus al Dall'Ara. È una rete di testa di Cabal nella ripresa a regalare i tre punti alla formazione bianconera, che torna a ridosso della zona Champions League. Il Bologna bussa alla porta di Di Gregorio dopo nemmeno cinque minuti, con il portiere che prima respinge lateralmente una deviazione insidiosa di Pobega e poi sbarra la strada con il corpo a Orsolini sulla ribattuta. Al 13', dalla parte opposta, Yildiz ci prova con un mancino da posizione defilata che Ravaglia ferma in tuffo. Al 32', Cambiaso pennella un bel cross al centro sul quale si avventa McKennie, che di testa "sbuccia" però il pallone da buona posizione e l'occasione sfuma.

