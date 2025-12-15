La Juve batte il Bologna | Cabal trascina i bianconeri verso l’Europa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Con una rete di testa di Cabal nella ripresa, i bianconeri ottengono tre punti fondamentali, avvicinandosi alla zona Champions League. Un risultato che rafforza le ambizioni europee della squadra in questa fase della stagione.

la juve batte il bologna cabal trascina i bianconeri verso l8217europa

© Agi.it - La Juve batte il Bologna: Cabal trascina i bianconeri verso l’Europa

AGI - Colpaccio Juventus  al Dall'Ara. È una rete di testa di  Cabal  nella ripresa a regalare i  tre punti  alla formazione bianconera, che torna a ridosso della  zona Champions League. Il  Bologna  bussa alla porta di  Di Gregorio  dopo nemmeno cinque minuti, con il portiere che prima respinge lateralmente una deviazione insidiosa di Pobega e poi sbarra la strada con il corpo a Orsolini sulla ribattuta. Al 13', dalla parte opposta,  Yildiz  ci prova con un mancino da posizione defilata che Ravaglia ferma in tuffo. Al 32', Cambiaso pennella un bel cross al centro sul quale si avventa  McKennie, che di testa "sbuccia" però il pallone da buona posizione e l'occasione sfuma. Agi.it

KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video KOOP + SUPER MBANGULA per la RIMONTA: Juventus-Bologna 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

juve batte bologna cabalBologna-Juventus 0-1: video, gol e highlights - Con un gol di Cabal la Juventus batte il Bologna e lo scavalca in classifica: bianconeri momentaneamente quinti, in attesa di Roma- sport.sky.it

juve batte bologna cabalBologna-Juventus 0-1 pagelle: Spalletti rompe l'equilibrio coi cambi. Cabal gol, convince Openda. Male Heggem - 1 top e flop e pagelle del match: entrano Cabal e Openda e la gara cambia. sport.virgilio.it