L'articolo analizza la lezione di Bettino Craxi sullo sciopero, evidenziando il suo punto di vista critico sull'uso dell'agitazione come strumento politico. Viene approfondata la riflessione di Craxi, emersa in passato in televisione, e confrontata con le recenti manifestazioni e scioperi, considerando il ruolo dello sciopero nel contesto politico attuale.

La grande lezione di Bettino Craxi sullo sciopero (di Landini)

Lo scipero di venerdì e lo sciopero come strumento politico? Bettino Craxi qualche anno fa in tv aveva già messo in guardia gli italiani dall'uso dell'agitazione come arma per colpire questo o quel governo. Ecco qui le sue parole. "Lo sciopero ha un costo in termini di salrio e di produzione", una lezione da non dimenticare. Qui di seguito l'intervento dell'ex premier socialista Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @il.giovaneliberale. Liberoquotidiano.it

