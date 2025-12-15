Il ciclo mestruale può variare da donna a donna e può subire alterazioni occasionali. In questo articolo, la dottoressa Monica Calcagni risponde a una domanda comune riguardo a irregolarità come mesi in cui il ciclo salta. Verranno chiariti i motivi possibili e quando è opportuno consultare un medico, per comprendere meglio il funzionamento del proprio corpo.

© Iodonna.it - La Ginecologa risponde. Il mio ciclo ogni tanto salta un mese. È normale?

C ara Dottoressa, ho 28 anni e il mio ciclo ogni tanto salta un mese. È normale? grazie, M. Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. La dottoressa Monica Calcagni Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. Iodonna.it

La Ginecologa risponde. Posso avere rapporti durante le mestruazioni? - La ginecologa Monica Calcagni risponde alla lettrice a proposito della possibilità e dei rischi di avere rapporti durante le mestruazioni ... iodonna.it