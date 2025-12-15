La gara è stata equlibrata Loro più bravi a finalizzare

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
la gara 232 stata equlibrata loro pi249 bravi a finalizzare

© Ilrestodelcarlino.it - "La gara è stata equlibrata. Loro più bravi a finalizzare"

Non fa drammi Mattia Gori dopo il ko di Palazzolo che ha interrotto la lunga serie utile della Cittadella dopo oltre 2 mesi. "E’ stata una gara piacevole e aperta – la sua analisi a fine gara - fra due squadre che si sono fronteggiate alla pari, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, che ci hanno messo il massimo impegno. Siamo stati penalizzati da degli episodi, loro sono stati più bravi a capitalizzare le occasioni rispetto a noi, sapevamo di affrontare una squadra molto forte, in fase di possesso sicurarmene potevamo fare meglio, ma non era facile, noi non volevamo fare giocare loro e loro non volevano far giocare noi. Ilrestodelcarlino.it

MotoGP 24: Succede di tutto! ??????? [PS5] 4K

Video MotoGP 24: Succede di tutto! ??????? [PS5] 4K