© Ilrestodelcarlino.it - "La gara è stata equlibrata. Loro più bravi a finalizzare"

Non fa drammi Mattia Gori dopo il ko di Palazzolo che ha interrotto la lunga serie utile della Cittadella dopo oltre 2 mesi. "E’ stata una gara piacevole e aperta – la sua analisi a fine gara - fra due squadre che si sono fronteggiate alla pari, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, che ci hanno messo il massimo impegno. Siamo stati penalizzati da degli episodi, loro sono stati più bravi a capitalizzare le occasioni rispetto a noi, sapevamo di affrontare una squadra molto forte, in fase di possesso sicurarmene potevamo fare meglio, ma non era facile, noi non volevamo fare giocare loro e loro non volevano far giocare noi. Ilrestodelcarlino.it

MotoGP 24: Succede di tutto! ??????? [PS5] 4K

Una giornata che resterà nel cuore La gara tecnica di oggi è stata di altissimo livello e ci ha regalato emozioni vere, quelle che danno ancora più forza e motivazione per migliorarci ogni giorno. La nostra scuola ha raggiunto il podio con un meritatissimo - facebook.com facebook

Lisa Vittozzi: “Gara perfetta, è stata la mia giornata. Per me è un sogno tornare a vincere” - x.com