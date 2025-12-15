La Fucaria di Santa Lucia a Pagani rappresenta un rito collettivo radicato nel mondo contadino. Questa tradizione, magica e ancestrale, si integra armoniosamente con i festeggiamenti per Santa Lucia del 13 dicembre, testimonianza di come pratiche antiche possano sopravvivere nel tempo in un equilibrio tra cultura popolare e religiosità.

© Lifeandnews.it - La Fucaria di Santa Lucia: a Pagani resiste un rito collettivo tipico del mondo contadino

Questa pratica è un esempio straordinario di come un rito collettivo, magico e ancestrale, sia riuscito a preservarsi non in contrasto, ma in profonda osmosi antropologica con i festeggiamenti per Santa Lucia che ricorrono il 13 dicembre. La Fucaria (Focarina) è il simbolo per eccellenza della lotta tra la luce e l’oscurità, celebrando il momento . Lifeandnews.it

Il calendario degli eventi natalizi di Corbara si arricchisce con uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità: la tradizionale “Fucaria di Santa Lucia”, organizzata dal Comitato Feste Corbara. - facebook.com facebook