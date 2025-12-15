La foto con la donna nuda Garlasco la scoperta sul passato di Andrea Sempio

Zazoom 15 dic 2025

Le indagini sul delitto di Garlasco proseguono con approfondimenti su vari aspetti, tra cui accertamenti scientifici e analisi documentali. In questo contesto, emerge una scoperta riguardante il passato di Andrea Sempio, aggiungendo un nuovo elemento alle complesse indagini.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano a muoversi su più livelli, tra accertamenti scientifici, analisi documentali e una rilettura approfondita di tutto ciò che ruota attorno ai protagonisti della vicenda. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la riapertura del caso ha riportato sotto i riflettori elementi che in passato erano rimasti ai margini, ma che oggi vengono osservati con uno sguardo diverso dagli inquirenti della Procura di Pavia. >> “Cosa hanno trovato in bagno”. Garlasco, giallo sempre più fitto: “Momento cruciale” In questo contesto, l’attenzione degli investigatori non si concentra soltanto sui reperti biologici e sugli esiti delle perizie, ma anche sui comportamenti, sulle relazioni e sui segnali lasciati nel tempo. Caffeinamagazine.it

