La foto con la donna nuda Garlasco la scoperta sul passato di Andrea Sempio

Le indagini sul delitto di Garlasco proseguono con approfondimenti su vari aspetti, tra cui accertamenti scientifici e analisi documentali. In questo contesto, emerge una scoperta riguardante il passato di Andrea Sempio, aggiungendo un nuovo elemento alle complesse indagini.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano a muoversi su più livelli, tra accertamenti scientifici, analisi documentali e una rilettura approfondita di tutto ciò che ruota attorno ai protagonisti della vicenda. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la riapertura del caso ha riportato sotto i riflettori elementi che in passato erano rimasti ai margini, ma che oggi vengono osservati con uno sguardo diverso dagli inquirenti della Procura di Pavia. >> “Cosa hanno trovato in bagno”. Garlasco, giallo sempre più fitto: “Momento cruciale” In questo contesto, l’attenzione degli investigatori non si concentra soltanto sui reperti biologici e sugli esiti delle perizie, ma anche sui comportamenti, sulle relazioni e sui segnali lasciati nel tempo. Caffeinamagazine.it

Garlasco: FOTO INEDITE 13 Agosto 2007 - Andrea Sempio, le gemelle Cappa e Maria Rosa Poggi

