La Fortitudo subisce la sua seconda sconfitta consecutiva, questa volta sul campo di Rimini. Nonostante gli sforzi, la squadra fatica a mantenere il passo e si deve arrendere di fronte all'ottima prestazione degli avversari. La partita evidenzia le criticità e le aree di miglioramento per la formazione bianco-blu.

La Fortitudo stecca ancora. Secondo ko di fila a Rimini

83 FORTITUDO 68 Dole Italia Rimini: Leardini 2, Tomassini 15, Denegri 9, Sankare, Marini 13, Ogden 29, Pollone 2, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Simioni 5, Camara 8. All. Dell’Agnello. Flats Service Fortitudo Bologna: Moore 9, Sarto 12, Anumba 7, Della Rosa 15, Sorokas 10, Imbrò 3, Guaiana 6, De Vico, Moretti 6, Gamberini ne. All. Caja. Arbitri: Attard, Berlangieri e Giunta. Note: parziali 20-23; 48-38; 59-56. Tiri da due: Rimini 1328; Bologna 1021. Tiri da tre: 1634; 1335. Tiri liberi: 914; 914. Rimbalzi: 33; 33. Ammaccata e ondivaga, arriva la seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo, che a quattro giorni dal ko brianzolo inciampa 83-68 nel derby della via Emilia sul parquet di Rimini (al terzo referto rosa di fila) e si allontana dal gruppo di testa del campionato di A2. Ilrestodelcarlino.it

