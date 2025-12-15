La Fiorentina vale doppio | a Losanna in gioco l’Europa dell’Italia
La Fiorentina si prepara all’ultima sfida europea dell’anno a Losanna, portando sulle spalle le speranze e le sorti di tutta l’Italia nel continente. Una stagione finora complicata in campionato rende questa partita ancora più cruciale, con la squadra chiamata a dimostrare il proprio valore e a ribaltare le sorti di un cammino che va oltre i risultati in classifica.
La Fiorentina arriva all’ultima notte europea dell’anno con il peso di una stagione che, in campionato, ha preso una piega inattesa e preoccupante, ma con una responsabilità che va ben oltre il proprio destino. Giovedì 18 dicembre a Losanna, nell’ultima giornata del girone unico di Conference League, i viola si giocano punti che valgono per sé, per il bilancio del club e per l’intera Serie A, impegnata nella corsa al quinto posto Champions tramite il Ranking UEFA. Una crisi profonda, ma l’Europa resta aperta. Dopo quindici giornate di Serie A, il quadro è desolante. Nessuna vittoria, appena sei punti raccolti e una classifica che inizia a fare paura davvero. Como1907news.com
