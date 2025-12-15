La finanza in visita ai piccoli pazienti di Pediatria con le unità cinofile e la mascotte Finzy

Il 15 dicembre, i militari della Guardia di Finanza di Latina hanno visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti, portando con sé unità cinofile, gadget e fumetti per i piccoli pazienti, insieme alla mascotte Finzy. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha portato un sorriso ai bambini ricoverati.

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Latina hanno fatto visita oggi, 15 dicembre, al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria Goretti per una visita ai piccoli pazienti ricoverati e la consegna di piccoli doni, fumetti e gadget. Alla visita hanno partecipato anche.

