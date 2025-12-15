La Fiera aspetta il Sigep sarà un' edizione con 1.300 brand e +28% di espositori esteri da 45 Paesi
La Fiera di Rimini si prepara ad accogliere la prossima edizione di Sigep, il principale evento internazionale dedicato a gelato, pasticceria, cioccolato, bakery, pizza e caffè. Con 1.300 brand e un aumento del 28% di espositori esteri provenienti da 45 Paesi, l'appuntamento si conferma come punto di riferimento globale per il settore.
Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, il Salone Internazionale di gelato, pasticceria, cioccolato, bakery, pizza e caffè organizzato da Italian Exhibition Group, tornerà alla Fiera di Rimini da venerdì 16 a martedì 20 gennaio. Un appuntamento che non si limita a presentare. Riminitoday.it
Fiera Sigep e festività: 1.900 posti di lavoro nel Riminese, ma mancano i candidati - Le festività e poi la fiera del Sigep (che si terrà dal 18 al 22 gennaio) porteranno in dote migliaia di posti di lavoro nel Riminese. ilrestodelcarlino.it
Dolci ricordi in Fiera con il Sigep. Un premio in memoria di Cagnoni - Il futuro del gelato nel segno di Lorenzo Cagnoni, l’indimenticato presidente di Ieg che ha portato la fiera riminese a competere su palcoscenici internazionali. ilrestodelcarlino.it
