La fidanzata di Samuel Tafciu morto nella fabbrica di botti ad Ercolano | Nostra figlia crescerà senza padre

Una tragedia che ha sconvolto Ercolano: la morte di Samuel Tafciu, avvenuta in un incidente nella fabbrica di botti abusiva, ha portato alla condanna dei responsabili. La fidanzata di Samuel esprime il dolore per l'assenza del padre, sottolineando l'impatto di questa perdita sulla loro famiglia. Un caso che evidenzia i rischi delle attività illegali nel settore.

I "gestori" della fabbrica abusiva di botti di Ercolano (Napoli) sono stati condannati a 17 anni di carcere. Nell'esplosione sono morti il 18enne e le due gemelle Sara e Aurora Esposito. Fanpage.it

Morto nella strage ad Ercolano, parla la fidanzatina di Samuel

La fidanzata del 18enne morto nella fabbrica di fuochi, "la mia famiglia è distrutta" - "Hanno distrutto la mia famiglia, quello che avevo sempre desiderato, sarà difficile dire a mia figlia quello che è accaduto ma le racconterà sempre di Samuel, spero che non soffra molto". ansa.it