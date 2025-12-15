La fidanzata di Martin rivela l’angoscia in Qatar | Jorge era sicuro di morire dopo l’incidente

La stagione 2025 di Jorge Martin è stata segnata da numerose difficoltà e sfortune, dopo il successo nel campionato mondiale. La fidanzata del pilota ha condiviso un momento di grande angoscia vissuto in Qatar, rivelando le paure di Jorge dopo un grave incidente. Un anno difficile che ha messo in ginocchio il talento spagnolo, tra sfide e momenti di paura.

La stagione 2025 di Jorge Martin è stata oggettivamente la più complicata della sua carriera. Dopo aver vinto il titolo iridato nella stagione precedente, il pilota spagnolo ha vissuto una serie di sfortune letteralmente da guinness dei primati. Lo si era capito sin dai test pre-stagionali di Sepang che avrebbe vissuto un campionato complicato ma, con il passare del tempo, la malasorte si è quanto mai accanita sul pilota classe 1998. La conferma arriva direttamente dalle parole della compagna del pilota del team Aprilia, Maria Monfort, per mezzo di un documentario prodotto da MotoGP.com. "La prima difficoltà stagionale è arrivata in Malesia.