La Fermana rimonta l’Urbania E si laurea campione d’inverno
La Fermana si aggiudica il titolo di campione d’inverno dopo una rimonta emozionante contro l’Urbania, conclusa con un punteggio di 3-1. La partita ha visto una prestazione convincente dei padroni di casa, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale e conquistare punti importanti in classifica.
FERMANA 3 URBANIA 1 FERMANA (4-2-3-1): Valente; Scanagatta, Kieling, Rodriguez, Malafronte (89’ Dicembre); Marin, Nunzi; Lischi (65’ Bruno), Guti (83’ Petronelli), Cicarevic (75’ Carmona), Fofi (89’ Frinconi) All. Gentilini URBANIA (4-3-3): Casadei; Kalombo, Olivi, Dal Compare, Antogniucci (75’ Diene); Manna (65’ Sedgred), Catani (61’ Lani), Sarli; Triana, Vrioni (46’ Del Bianco), Zingaretti (57’ Fraternali) All. Ceccarini Arbitro: Isnardi di Albenga Reti: 23’ Sarli, 45’ Cicarevic, 47’ Cicarevic, 88’ Petronelli Note: Spettatori 250 circa. Ammoniti Lischi, Lani. Recupero 3’ pt, 6’ st La Fermana è Campione d’Inverno grazie al successo in rimonta ottenuto sull’ Urbania che conferma di essere squadra tanto solida in casa, quanto sterile lontano dalle mura amiche. Ilrestodelcarlino.it
