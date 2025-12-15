La faziosità di Montanari | se la presidente dei rettori va ad Atreju è vassallaggio Quando andavano dal Pd andava bene

L'intervento di Tomaso Montanari sulla contestazione alla ministra Bernini ha riacceso le polemiche politiche e accademiche, evidenziando la sua faziosità. Il rettore dell’Università per stranieri a Pisa, noto per le sue posizioni di parte, torna a criticare Atreju, suscitando discussioni sul suo ruolo e sulla sua neutralità nel mondo accademico e politico.

© Secoloditalia.it - La faziosità di Montanari: se la presidente dei rettori va ad Atreju è "vassallaggio". Quando andavano dal Pd andava bene Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri a Pisa, ancora schizza veleni su Atreju. E lo fa tornando con un intervento, al solito di parte, sulla contestazione di un gruppetto di studenti dell'Udi alla ministra dell'Università e della Ricerca, Annamaria Bernini. Il prof – che tanto livore dimostra verso la premier e il suo governo- sferra il suo attacco contro la presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), rea a suo dire di non avere difeso i poveri studenti contestatori. Montanari contro Ramaciotti (Crui): "grave che vada a una festa di partito". Nell'attacco via instagram Montanari si scaglia contro la presidente della Crui, Laura Ramaciotti, rea non solo di non aver difeso gli studenti rossi promotori della contestazione.