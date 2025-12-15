La famiglia nel bosco cambia strategia per riavere i figli | Sì a scuola e vaccini Il giallo degli esami certificati | I bimbi non sanno leggere

La famiglia nel bosco cambia strategia per riavere i figli, accettando scuola e vaccini. Intanto, si indaga sulla mancanza di competenze scolastiche dei bambini, mentre si tenta di ottenere un passo indietro sull'ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha sospeso la patria potestà e disposto l'allontanamento dei minori.

Palmoli (Chieti) – Un'udienza 'documentale', con la trasmissione degli atti per via telematica e la speranza di poter ottenere un passo indietro sull'ordinanza con cui, il 20 novembre scorso, il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha sospeso la patria potestà a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, e il conseguente allontanamento in casa famiglia dei loro tre figli minorenni (due gemellini di 6 anni e il maggiore di 8, attualmente ospitati in una casa protetta a Vasto con la mamma). Il giorno tanto atteso è ormai alle porte – martedì 16 dicembre – e la coppia anglo-australiana tenta il rush finale per poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale. Quotidiano.net

